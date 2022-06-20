«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
Иосифов сменил один испанский клуб на другой