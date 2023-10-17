«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании