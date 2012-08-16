«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»