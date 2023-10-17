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Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
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