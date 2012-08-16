«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
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Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
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«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная