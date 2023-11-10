Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
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«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
Иосифов сменил один испанский клуб на другой