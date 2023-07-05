Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб