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Мирандес
Спортинг
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
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Последние матчи
Все
Мирандес
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Мирандес - Спортинг: онлайн-трансляция 18 декабря 2024

Мирандес
18.12.2024, среда, 00:00
Испания. Сегунда, 20 тур
- : -
Не начался
Спортинг
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Мирандес - Спортинг
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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