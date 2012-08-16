«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании

Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

Черышев близок к возвращению в Испанию

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля

«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули

Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»

«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

Черышев близок к возвращению в Испанию

Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании