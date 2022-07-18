«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»