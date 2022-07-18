«Химки» подписали экс-игрока «Реала»

«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы

Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой