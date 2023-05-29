«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича