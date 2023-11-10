Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
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«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
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«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
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Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»