Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб