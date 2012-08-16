«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля

Иосифов сменил один испанский клуб на другой

Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»