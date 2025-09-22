Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки