Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе

Иосифов сменил один испанский клуб на другой

Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой