Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»

Назван клуб, который может возглавить Абаскаль

«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур