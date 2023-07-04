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В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»

Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления

«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

Черышев близок к возвращению в Испанию

Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании