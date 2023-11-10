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Малага
Картахена
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
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Последние матчи
Все
Малага
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Малага - Картахена: онлайн-трансляция 10 ноября 2024

Малага
10.11.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 14 тур
- : -
Не начался
Картахена
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Малага - Картахена
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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