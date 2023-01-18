Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)

Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»

Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой

«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)