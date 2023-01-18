Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
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«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»