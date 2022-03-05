Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
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Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
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Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
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