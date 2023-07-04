Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом