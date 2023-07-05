Российский нападающий дебютировал в Сегунде

Иосифов сменил один испанский клуб на другой

Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»

«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды