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Кастельон
Леванте
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
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Последние матчи
Все
Кастельон
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Кастельон - Леванте: онлайн-трансляция 19 октября 2024

Кастельон
19.10.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 10 тур
- : -
Не начался
Леванте
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Кастельон - Леванте
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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