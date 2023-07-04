Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

Черышев близок к возвращению в Испанию

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы

Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»

Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира

«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»

«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы

В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами

Черышев близок к возвращению в Испанию

Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании