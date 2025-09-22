Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»