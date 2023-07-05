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Мирандес
Уэска
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
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Последние матчи
Все
Мирандес
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Мирандес - Уэска: обзор матча 28 сентября 2024

Мирандес
28.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Уэска
38' П. Томео
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мирандес - Уэска
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Ayman Arguigue
Замена
Виктор Парада ️️️️➡️️ Julio Alonso
87'
Замена
Santiago Homenchenko ️️️️➡️️ M. Lachuer
87'
Замена
Андер Мартин ️️️️➡️️ Alberto Reina Campos
82'
Желтая карточка
Jon Gorrotxategi
80'
80'
Замена
Ayman Arguigue ️️️️➡️️ Серхио Энрих
70'
Замена
Javier Hernández ️️️️➡️️ Iker Kortajarena
68'
Желтая карточка
Жерард Валентин
Замена
Alex Calvo ️️️️➡️️ Хоэль Рока
66'
63'
Замена
P. Soko ️️️️➡️️ Жерард Валентин
Желтая карточка
Juan Gutierrez Martinez
58'
42'
Желтая карточка
Oscar Sielva
ГОЛ! 1:0! Пабло Томео
38'
32'
Желтая карточка
Хоакин Муньос
22'
Желтая карточка
J. Mier
19'
Желтая карточка
Хорхе Пулидо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
5
Тачи
(К) ЦЗ
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
2
Hugo Rincón
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Alberto Reina Campos
ЦП
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
19
M. Lachuer
ЦФ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Уэска
5
Miguel Loureiro
ЦЗ
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
22
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
7
Жерард Валентин
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
20
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
31
Але Горрин
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Santiago Homenchenko
ЦП
28
Альберто Дадье
ПВ
20
Андер Мартин
ПВ
17
Urko Izeta
ЦФ
11
Alex Calvo
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
28
Alex Fita
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
19
P. Soko
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
4-3-1-2
13
Фернандес
5
Тачи
2
3
22
15
Томео
10
6
27
Рока
9
Паничелли
19
3-2-1-5
5
14
Пулидо
15
Бласко
22
23
7
Валентин
11
Муньос
20
9
Энрих
13
6
3
33
Парада
33
Парада
3
19
8
8
19
10
20
Мартин
20
Мартин
10
27
Рока
11
11
27
Рока
22
27
27
22
9
Энрих
33
33
9
Энрих
7
Валентин
19
19
7
Валентин
Остались в запасе
Мирандес
Уэска
1
Луис Лопес
ВР
31
Але Горрин
ВР
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
28
Альберто Дадье
ПВ
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
28
Alex Fita
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
4
Rubén Pulido
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
31
Але Горрин
ВР
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
28
Альберто Дадье
ПВ
17
Urko Izeta
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
28
Alex Fita
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
4
Rubén Pulido
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Мирандес - Уэска
2
6
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
14
Офсайды
1
0
Количество передач
324
432
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Estadio Municipal de Anduva, Miranda de Ebro
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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