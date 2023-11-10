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Малага
Эльче
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
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Последние матчи
Все
Малага
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба

Малага - Эльче: обзор матча 28 сентября 2024

Малага
28.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 7 тур
0 : 3
Матч завершен
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Эльче
3' А. Альварес
49' Н. Фернандес Меркау
77' М. Эль-Гезуани (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Малага - Эльче
Матч завершен
Желтая карточка
S. Castel
90' +4
Желтая карточка
Carlos Puga
90' +3
Желтая карточка
Manu Molina
82'
78'
Замена
Оскар Плано ️️️️➡️️ Николас Фернандес Меркау
78'
Замена
Родриго Мендоса ️️️️➡️️ Алейш Фебас
77'
ГОЛ с пенальти! 0:3! Мурад Эль-Гезуани
Замена
David Larrubia ️️️️➡️️ Antonio Cordero
77'
Замена
Роко Батурина ️️️️➡️️ Aarón Ochoa
77'
68'
Желтая карточка
Matia Barzic
Желтая карточка
Daniel Sánchez
64'
Замена
S. Castel ️️️️➡️️ Dioni
61'
61'
Замена
Cristian Salvador ️️️️➡️️ Gerard Hernández
Замена
D. Lorenzo (pen.) ️️️️➡️️ Луисми
60'
55'
Желтая карточка
Алейш Фебас
49'
ГОЛ! 0:2! Николас Фернандес Меркау
Пас отдал Агустин Альварес
46'
Замена
Марио Гаспар ️️️️➡️️ Бамбо Диаби
Замена
Хулен Лобете ️️️️➡️️ Y. Rahmani
46'
Желтая карточка
Dioni
45' +2
30'
Желтая карточка
Агустин Альварес
28'
Замена
Matia Barzic ️️️️➡️️ Педро Бигас
20'
Желтая карточка
Давид Аффенгрубер
3'
ГОЛ! 0:1! Агустин Альварес
Пас отдал Álvaro Núñez
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
4
Einar Galilea
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
17
Dioni
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
26
Antonio Cordero
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
31
Gerard Hernández
ЦП
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
25
S. Castel
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
10
David Larrubia
ЦФ
Эльче
1
Мигель Сан Роман
ВР
16
Алекс Мартин
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Родриго Мендоса
ЦП
8
Рауль Гути
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
7
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
ПВ
18
Сори Каба
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
4-1-5
4
3
18
20
Монте
19
Луисми
12
35
26
1
17
3-2-2-2
13
Дитуро
4
Диаби
15
12
Салинас
22
Аффенгрубер
10
Фернандес Меркау
14
Фебас
31
9
Альварес
19
Эль-Гезуани
21
24
Лобете
24
Лобете
21
19
Луисми
22
22
19
Луисми
35
9
Батурина
9
Батурина
35
17
25
25
17
26
10
10
26
6
Бигас
26
26
6
Бигас
4
Диаби
2
Гаспар
2
Гаспар
4
Диаби
14
Фебас
30
Мендоса
30
Мендоса
14
Фебас
10
Фернандес Меркау
7
Плано
7
Плано
10
Фернандес Меркау
31
20
20
31
Остались в запасе
Малага
Эльче
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
5
A. Pastor
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
1
Мигель Сан Роман
ВР
16
Алекс Мартин
ЦЗ
8
Рауль Гути
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
18
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
5
A. Pastor
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
Остались в запасе
1
Мигель Сан Роман
ВР
16
Алекс Мартин
ЦЗ
8
Рауль Гути
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
18
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Малага - Эльче
5
4
Всего ударов по воротам
5
13
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
18
19
Офсайды
0
1
Количество передач
398
391
Сейвы
4
0
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
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Информация о матче
Главный судья:
Salvador Lax Franco, Spain
Стадион:
La Rosaleda, Malaga
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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