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Расинг
Картахена
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
1
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
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Последние матчи
Все
Расинг
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Расинг - Картахена: обзор матча 30 сентября 2024

Расинг
30.09.2024, понедельник, 21:30
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Картахена
74' А. Мартин
45' Л. Муньос (П)
58' Х. Искьердо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг - Картахена
Матч завершен
83'
Желтая карточка
Дамьян Мусто
81'
Желтая карточка
Педро Алкала
Замена
Магуэтт Гуйе ️️️️➡️️ Франсиско Монтеро
81'
76'
Замена
Альфредо Ортуньо ️️️️➡️️ Gastón Valles
76'
Замена
Jorge Moreno ️️️️➡️️ Луис Муньос
ГОЛ! 1:2! Андрес Мартин
Пас отдал Клеман Мишелен
74'
72'
Желтая карточка
Gastón Valles
70'
Замена
C. Teguia ️️️️➡️️ Хайро Искьердо
70'
Замена
Уго Гонсалес ️️️️➡️️ Дани Эскриче
Замена
Лаго Жуниор ️️️️➡️️ Mario Garcia
68'
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Унаи Венцедор
68'
Замена
Хон Каррикабуру ️️️️➡️️ Хуан Карлос Арана
68'
58'
ГОЛ! 0:2! Хайро Искьердо
Замена
Пабло Родригес ️️️️➡️️ Jeremy Arevalo
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Луис Муньос
10'
Замена
José Antonio Ríos ️️️️➡️️ Андрия Вукчевич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
21
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Картахена
1
Пабло Куньят
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
24
Никола Шипчич
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К) ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
8
Луис Муньос
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Серхио Герреро
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
10
Дани Эскриче
ЦФ
7
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Расинг
1
Микель Парера
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
20
Suleiman Camara
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
22
Пабло Родригес
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Картахена
40
Тони Фуидиас
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
34
Уго Гонсалес
ПВ
23
C. Teguia
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
4-2-1-3
13
Эскьета
24
Монтеро
18
Эрнандо
40
17
Мишелен
8
Альдасоро
21
Венцедор
10
Висенте
29
9
Арана
11
Мартин
4-2-1-1-2
1
Куньят
19
Агиррегабирия
24
Шипчич
4
Алкала
12
Вукчевич
8
Муньос
18
Мусто
6
Герреро
20
Искьердо
7
10
Эскриче
21
Венцедор
20
20
21
Венцедор
24
Монтеро
12
Гуйе
12
Гуйе
24
Монтеро
40
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
40
29
22
Родригес
22
Родригес
29
9
Арана
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
9
Арана
12
Вукчевич
3
3
12
Вукчевич
8
Муньос
2
2
8
Муньос
10
Эскриче
34
Гонсалес
34
Гонсалес
10
Эскриче
20
Искьердо
23
23
20
Искьердо
7
9
Ортуньо
9
Ортуньо
7
Остались в запасе
Расинг
Картахена
1
Микель Парера
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
4
P. Moreno
ЦФ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
40
Тони Фуидиас
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
4
P. Moreno
ЦФ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Расинг - Картахена
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
10
18
Офсайды
2
2
Количество передач
584
263
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
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Информация о матче
Главный судья:
Daniel Palencia Caballero, Spain
Стадион:
El Sardinero, Santander
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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