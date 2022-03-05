«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона