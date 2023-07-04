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Леванте
Альмерия
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
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Последние матчи
Все
Леванте
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Леванте - Альмерия: обзор матча 29 сентября 2024

Леванте
29.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 7 тур
4 : 2
Матч завершен
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Альмерия
2' Р. Бругу
15' Х. Луис Моралес
51' Г. Кочорашвили
74' К. Альварес
17' С. Аррибас
45+2' С. Аррибас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Леванте - Альмерия
Матч завершен
Замена
Víctor Fernández ️️️️➡️️ Карлос Альварес
90' +1
Замена
Анхель Алгобия ️️️️➡️️ Георгий Кочорашвили
86'
Замена
Carlos Espí ️️️️➡️️ Рохер Бругу
85'
80'
Замена
Рашад Феттал ️️️️➡️️ Гонсало Мелеро
ГОЛ! 4:2! Карлос Альварес
Пас отдал Георгий Кочорашвили
74'
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
72'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Пабло Мартинес
72'
68'
Замена
Лео Баптистао ️️️️➡️️ Серхио Аррибас
52'
Замена
Арнау Пучмаль ️️️️➡️️ Лукас Робертоне
ГОЛ! 3:2! Георгий Кочорашвили
Пас отдал Карлос Альварес
51'
46'
Замена
Иддрису Баба ️️️️➡️️ Александар Радованович
46'
Замена
Бруну Ланга ️️️️➡️️ Алехандро Сентельес
45' +2
ГОЛ! 2:2! Серхио Аррибас
Пас отдал Лукас Робертоне
42'
Желтая карточка
Лукас Робертоне
17'
ГОЛ! 2:1! Серхио Аррибас
Пас отдал Гонсало Мелеро
ГОЛ! 2:0! Хосе Луис Моралес
Пас отдал Рохер Бругу
15'
Желтая карточка
Диего Пампин
13'
ГОЛ! 1:0! Рохер Бругу
Пас отдал Хосе Луис Моралес
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
23
Пабло Мартинес
(К) ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
20
Ориоль Рей
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
8
Гонсало Мелеро
ЦП
5
Лукас Робертоне
(К) ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леванте
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
8
Анхель Алгобия
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
38
Carlos Espí
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Кайки
ЦЗ
6
Дьон Лопи
ОП
27
Гуи Гедеш
ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
15
Иддрису Баба
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
3-3-3-1
1
Андрес
16
Пампин
14
5
Эльхесабаль
23
Мартинес
6
Кочорашвили
20
Рей
2
Гарсия
24
Альварес
7
Бругу
11
Моралес
3-2-2-2-1
1
Максимиану
16
Радованович
21
Чуми
3
Гонсалес
17
Посо
20
Сентельес
8
Мелеро
5
Робертоне
11
Аррибас
10
Меламед
9
Суарес
6
Кочорашвили
8
Алгобия
8
Алгобия
6
Кочорашвили
23
Мартинес
10
Иборра
10
Иборра
23
Мартинес
24
Альварес
30
30
24
Альварес
11
Моралес
9
Ромеро
9
Ромеро
11
Моралес
7
Бругу
38
38
7
Бругу
20
Сентельес
24
Ланга
24
Ланга
20
Сентельес
5
Робертоне
2
Пучмаль
2
Пучмаль
5
Робертоне
16
Радованович
15
Баба
15
Баба
16
Радованович
11
Аррибас
12
Баптистао
12
Баптистао
11
Аррибас
8
Мелеро
28
Феттал
28
Феттал
8
Мелеро
Остались в запасе
Леванте
Альмерия
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Фернандо Мартинес
ВР
4
Кайки
ЦЗ
6
Дьон Лопи
ОП
27
Гуи Гедеш
ЦП
19
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
4
Кайки
ЦЗ
6
Дьон Лопи
ОП
27
Гуи Гедеш
ЦП
19
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Леванте - Альмерия
1
1
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
8
Офсайды
0
1
Количество передач
443
554
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain
Стадион:
Ciudad de Valencia, Valencia
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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