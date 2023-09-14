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Спортинг
Сарагоса
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
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Последние матчи
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Спортинг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Спортинг - Сарагоса: обзор матча 28 сентября 2024

Спортинг
28.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сарагоса
27' Г. Росас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Сарагоса
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Marcos Luna
90'
Красная карточка
Льюис Лопес
Замена
Хосе Анхель ️️️️➡️️ P. Garcia
90'
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Ignacio Mendez
89'
88'
Желтая карточка
Аду Арес
82'
Замена
Marcos Luna ️️️️➡️️ Иван Калеро
78'
Замена
Аду Арес ️️️️➡️️ Adrián Liso
Замена
Жорди Кайседо ️️️️➡️️ Хуан Отеро
76'
Замена
Хесус Берналь ️️️️➡️️ Дани Кейпо
76'
53'
Замена
Dani Tasende ️️️️➡️️ Агер Акетче
49'
Красная карточка
Enrique Clemente
46'
Замена
Mario Soberón ️️️️➡️️ Самед Баждар
46'
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Альберто Мари
Замена
Начо Мартин ️️️️➡️️ Эрик Курбело
41'
28'
Желтая карточка
Гаэтан Пуссен
ГОЛ! 1:0! Гилье Росас
27'
24'
Желтая карточка
Агер Акетче
11'
Желтая карточка
Самед Баждар
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
4
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
18
Сесар Гелаберт
АП
9
Дани Кейпо
ЛВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
5
P. Garcia
ЦФ
10
Ignacio Mendez
(К) ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Сарагоса
13
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
21
Тони Мойя
ЦП
23
Агер Акетче
АП
33
Adrián Liso
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
22
Альберто Мари
ЦФ
11
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
11
Виктор Кампусано
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
27
A. Oyon
ЦФ
Сарагоса
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
4
Dani Tasende
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
26
Гори
АП
20
Аду Арес
ПВ
7
Mario Soberón
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
9
I. Azon
ЦФ
3-2-2-3
1
Янес
4
Пьер
23
Курбело
2
Росас
14
Олаэчеа
17
9
Кейпо
18
Гелаберт
10
5
19
Отеро
4-1-1-4
13
Пуссен
19
Калеро
24
Лопес
5
15
Виталь
21
Мойя
23
Акетче
11
Баждар
22
Мари
14
33
5
3
Анхель
3
Анхель
5
9
Кейпо
8
Берналь
8
Берналь
9
Кейпо
23
Курбело
6
Мартин
6
Мартин
23
Курбело
10
11
Кампусано
11
Кампусано
10
19
Отеро
16
Кайседо
16
Кайседо
19
Отеро
19
Калеро
2
2
19
Калеро
23
Акетче
4
4
23
Акетче
33
20
Арес
20
Арес
33
11
Баждар
7
7
11
Баждар
22
Мари
9
9
22
Мари
Остались в запасе
Спортинг
Сарагоса
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
27
A. Oyon
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
25
Жоан Фемениас
ВР
12
Себастьян Коса
ЦЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
26
Гори
АП
17
C. Nieto
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
27
A. Oyon
ЦФ
Остались в запасе
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
25
Жоан Фемениас
ВР
12
Себастьян Коса
ЦЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
26
Гори
АП
17
C. Nieto
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Спортинг - Сарагоса
2
5
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
8
8
Офсайды
2
2
Количество передач
514
351
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Moreno Aragon, Spain
Стадион:
El Molinón, Gijon
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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