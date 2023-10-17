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Кордоба
Расинг де Феррол
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
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Последние матчи
Все
Кордоба
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол

Кордоба - Расинг де Феррол: обзор матча 29 сентября 2024

Кордоба
29.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Расинг де Феррол
43' И. Руис
71' A. Casas
84' A. Lapeña
48' E. Jauregi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кордоба - Расинг де Феррол
Матч завершен
Желтая карточка
Carlos Albarrán
90' +3
Замена
Хави Синтес ️️️️➡️️ Алекс Сала
86'
Замена
Jude Soonsup-Bell ️️️️➡️️ Кристиан Карраседо
86'
85'
Замена
Ману Вальехо ️️️️➡️️ Бебе
ГОЛ! 3:1! Adrián Lapeña
Пас отдал Алекс Сала
84'
Замена
Nikolay Obolskiy ️️️️➡️️ Antonio Casas
82'
Замена
Ander Yoldi ️️️️➡️️ Хакобо Гонсалес
81'
73'
Желтая карточка
Хосеп Сене
ГОЛ! 2:1! Antonio Casas
Пас отдал Кристиан Карраседо
71'
Замена
Тео Зидан ️️️️➡️️ Фелипе Родригес
69'
48'
ГОЛ! 1:1! Eneko Jauregi
Пас отдал Бебе
46'
Замена
Хулиан Дельмас ️️️️➡️️ Робер
46'
Замена
Альваро Санц ️️️️➡️️ Luis Perea
Желтая карточка
Кристиан Карраседо
45' +4
ГОЛ! 1:0! Исма Руис
43'
Желтая карточка
Marvel
36'
30'
Желтая карточка
A. Puric
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
13
Карлос Марин
(К) ВР
3
Хосе Кальдерон
ЛЗ
5
Marvel
ЦЗ
21
Carlos Albarrán
ЦЗ
17
Adilson
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
23
Кристиан Карраседо
ЛВ
10
Хакобо Гонсалес
ПВ
20
Antonio Casas
ЦФ
4
Adrián Lapeña
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
A. Puric
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Josué Dorrio
ЦП
24
Luis Perea
ЦП
12
Бебе
ЛВ
7
Christian Borrego
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Хосеп Сене
(К) ЦФ
Кордоба
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
11
Ander Yoldi
ЦФ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
18
Фелипе Родригес
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
15
Давид Кастро
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
3-3-2-2
13
Марин
3
Кальдерон
21
5
17
6
Сала
8
Руис
23
Карраседо
10
Гонсалес
4
20
4-2-1-3
25
Руис
3
Робер
5
Налдо
4
21
Дельгадо
17
24
12
Бебе
10
Сене
20
Хименес
7
6
Сала
15
Синтес
15
Синтес
6
Сала
Родригес
7
Зидан
7
Зидан
Родригес
10
Гонсалес
11
11
10
Гонсалес
23
Карраседо
19
19
23
Карраседо
20
14
14
20
18
Родригес
18
Родригес
3
Робер
2
Дельмас
2
Дельмас
3
Робер
24
6
Санц
6
Санц
24
12
Бебе
19
Вальехо
19
Вальехо
12
Бебе
Остались в запасе
Кордоба
Расинг де Феррол
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
15
Давид Кастро
ЦЗ
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Остались в запасе
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
15
Давид Кастро
ЦЗ
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Кордоба - Расинг де Феррол
3
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
16
Офсайды
1
4
Количество передач
357
258
Сейвы
2
2
Точность передач %
76
65
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
14
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
German Cid Camacho, Spain
Стадион:
Estadio Nuevo Arcángel, Cordoba
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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