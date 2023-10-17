Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»