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Кастельон
Тенерифе
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
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0 : 1
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Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
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Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
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Тенерифе
1 : 1
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Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
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2 : 2
31.08.2024
Тенерифе

Кастельон - Тенерифе: обзор матча 29 сентября 2024

Кастельон
29.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 7 тур
2 : 1
Матч завершен
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Тенерифе
20' Р. Санчес
71' Й. Виллемс
63' Анхель
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кастельон - Тенерифе
Матч завершен
Замена
Oscar Gil ️️️️➡️️ A. Jimenez
86'
Замена
Давид Флакус-Босиль ️️️️➡️️ Jesús de Miguel
86'
ГОЛ! 2:1! Йетро Виллемс
71'
66'
Желтая карточка
Серхио Гонсалес
Замена
Исраэль Суэро ️️️️➡️️ Douglas Aurélio
66'
Замена
Йетро Виллемс ️️️️➡️️ J. Vertrouwd
65'
63'
ГОЛ! 1:1! Анхель
Желтая карточка
Томас ван дер Белт
61'
46'
Замена
Анхель ️️️️➡️️ Yanis Senhadji
46'
Замена
Marlos Moreno ️️️️➡️️ Вальдо Рубио
ГОЛ! 1:0! Рауль Санчес
20'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
(К) ВР
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
6
Томас ван дер Белт
ОП
10
Рауль Санчес
ЛВ
21
Álex Calatrava
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
8
Kenneth Obinna Mamah
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
Тенерифе
1
Salvi
ВР
5
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
15
Янн Бодигер
ЦП
21
Teto
ЦП
11
Луисми Крус
АП
17
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Juande Rivas
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Кастельон
13
Амир Абедзаде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Oscar Gil
ЦЗ
27
José Albert
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
Тенерифе
41
Moha Ramos
ВР
13
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
29
César Álvarez
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
33
Aarón Martin Luis
ЦП
10
Marlos Moreno
ЦП
8
Youssouf Diarra
ЦП
9
Анхель
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
32
Daniel Fernández
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
2-1-1-5
1
22
Хирино
33
6
ван дер Белт
10
Санчес
9
5
8
7
11
2-2-2-4
1
5
Гонсалес
22
15
Бодигер
21
11
Крус
17
Рубио
4
2
34
23
33
15
Виллемс
15
Виллемс
33
5
14
14
5
11
4
Суэро
4
Суэро
11
9
12
Флакус-Босиль
12
Флакус-Босиль
9
17
Рубио
10
10
17
Рубио
34
9
Анхель
9
Анхель
34
Остались в запасе
Кастельон
Тенерифе
13
Амир Абедзаде
ВР
27
José Albert
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
41
Moha Ramos
ВР
13
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
29
César Álvarez
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
33
Aarón Martin Luis
ЦП
8
Youssouf Diarra
ЦП
12
Rubén
ЦФ
32
Daniel Fernández
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Амир Абедзаде
ВР
27
José Albert
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
Остались в запасе
41
Moha Ramos
ВР
13
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
29
César Álvarez
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
33
Aarón Martin Luis
ЦП
8
Youssouf Diarra
ЦП
12
Rubén
ЦФ
32
Daniel Fernández
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Кастельон - Тенерифе
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
349
367
Сейвы
5
4
Точность передач %
66
70
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Eder Mallo Fernandez, Spain
Стадион:
Estadio Municipal Castalia, Castellon
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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