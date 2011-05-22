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Кадис
Эльденсе
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
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Последние матчи
Все
Кадис
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Кадис - Эльденсе: обзор матча 28 сентября 2024

Кадис
28.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Эльденсе
65' Х. Онтиверос
20' В. Гарсия
72' М. Матеу (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кадис - Эльденсе
Матч завершен
Желтая карточка
Алекс
90' +6
90' +4
Замена
Nacho Monsalve ️️️️➡️️ Марк Матеу
89'
Желтая карточка
Марк Матеу
Замена
Карлос Фернандес Луна ️️️️➡️️ Матос
80'
Замена
Алекс ️️️️➡️️ Рубен Алькарас
80'
77'
Желтая карточка
Youness Lachhab
75'
Желтая карточка
Фран Гамес
74'
Замена
Youness Lachhab ️️️️➡️️ Начо Кинтана
74'
Замена
Хуанто Ортуньо ️️️️➡️️ Alex Bernal
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2! Марк Матеу
ГОЛ! 1:1! Хавьер Онтиверос
Пас отдал Роминиге Куаме
65'
Замена
Роминиге Куаме ️️️️➡️️ Гонсало Эскаланте
58'
57'
Замена
I. Martos ️️️️➡️️ Иван Чапела
57'
Замена
Давид Тимор ️️️️➡️️ Виктор Камараса
Замена
Иван Альехо ️️️️➡️️ Брайан Окампо
46'
Замена
Francisco Mwepu ️️️️➡️️ Феде
30'
24'
Желтая карточка
Начо Кинтана
20'
ГОЛ! 0:1! Виктор Гарсия
Пас отдал Фран Гамес
8'
Желтая карточка
Alex Bernal
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
(К) ВР
18
Матос
ЛЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
10
Брайан Окампо
ЛВ
22
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
24
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
8
Серхио Ортуньо
(К) ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
9
Начо Кинтана
АП
23
Марк Матеу
ЛВ
20
Иван Чапела
ЦФ
5
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Кадис
13
Хосе Антонио Каро
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
8
Алекс
АП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
11
Иван Альехо
ПВ
23
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
7
Рубен Собрино
ЦФ
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
C. Montes
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
16
Youness Lachhab
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3-3-2-2
1
Жиль
18
Матос
5
Чуст
20
Карселен
17
Эскаланте
6
Феде
4
Алькарас
22
Онтиверос
10
Окампо
24
16
Рамос
2-2-2-4
13
4
Думич
15
Гамес
8
Ортуньо
6
Камараса
9
Кинтана
23
Матеу
17
Гарсия
21
5
20
Чапела
17
Эскаланте
12
Куаме
12
Куаме
17
Эскаланте
4
Алькарас
8
Алекс
8
Алекс
4
Алькарас
10
Окампо
11
Альехо
11
Альехо
10
Окампо
18
Матос
23
Фернандес Луна
23
Фернандес Луна
18
Матос
6
Феде
15
15
6
Феде
23
Матеу
14
14
23
Матеу
6
Камараса
24
Тимор
24
Тимор
6
Камараса
9
Кинтана
16
16
9
Кинтана
21
11
Ортуньо
11
Ортуньо
21
20
Чапела
3
3
20
Чапела
Остались в запасе
Кадис
Эльденсе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
7
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Дани Мартин
ВР
10
C. Montes
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
7
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
10
C. Montes
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Кадис - Эльденсе
1
5
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
4
Нарушения
23
17
Офсайды
1
1
Количество передач
393
339
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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