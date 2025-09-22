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Бургос
Гранада
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
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Последние матчи
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Бургос
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Бургос - Гранада: обзор матча 29 сентября 2024

Бургос
29.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 7 тур
2 : 2
Матч завершен
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Гранада
72' Л. Лопес
77' Б. Санчес
51' Г. Цитаишвили
73' М. Тригерос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бургос - Гранада
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Loïc Williams
90' +4
Желтая карточка
Pablo Sáenz
Желтая карточка
Борха Санчес
90' +3
Желтая карточка
Aitor Córdoba Querejeta
90' +2
89'
Замена
Шон Вайссман ️️️️➡️️ Мюрто Узуни
89'
Замена
Рубен Санчес ️️️️➡️️ Мигель Анхель Брау
Замена
Anderson Arroyo ️️️️➡️️ Пипа
84'
79'
Замена
Тео Корбяну ️️️️➡️️ Камил Йозвяк
79'
Замена
Pablo Sáenz ️️️️➡️️ Георгий Цитаишвили
ГОЛ! 2:2! Борха Санчес
77'
73'
ГОЛ! 1:2! Мануэль Тригерос
ГОЛ! 1:1! Лисандро Лопес
Пас отдал Aitor Córdoba Querejeta
72'
71'
Желтая карточка
Камил Йозвяк
68'
Замена
Мануэль Тригерос ️️️️➡️️ Рейньер
Желтая карточка
Лисандро Лопес
62'
Замена
Лисандро Лопес ️️️️➡️️ Мигель Атьенса
59'
Замена
Борха Санчес ️️️️➡️️ Давид Лопес
59'
Замена
E. D. Espiau Hernandez ️️️️➡️️ Фер Ниньо
58'
Замена
David González ️️️️➡️️ D. Ojeda
58'
51'
ГОЛ! 0:1! Георгий Цитаишвили
Пас отдал Мюрто Узуни
Желтая карточка
Давид Лопес
45'
21'
Желтая карточка
Мигель Анхель Брау
21'
Желтая карточка
Мюрто Узуни
18'
Желтая карточка
Гонсало Вильяр
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К) ЦЗ
20
Пипа
ПЗ
23
Иван Моранте
ЦП
5
Мигель Атьенса
ЦП
11
Álex Sancris
ЦП
12
Kevin Appin
ЦП
7
D. Ojeda
ЦФ
9
Фер Ниньо
ЦФ
Гранада
25
Диего Мариньо
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
8
Гонсало Вильяр
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Мюрто Узуни
(К) ЛВ
11
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
Бургос
6
Raúl Navarro
ЦЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
39
Georges Nsukula
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
Гранада
33
Íker García
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
20
Серхио Руис
ЦП
23
Мануэль Тригерос
ЦП
30
Siren Diao
ЦФ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
9
Шон Вайссман
ЦФ
4-4-2
13
3
Мигель
27
Лопес
18
20
Пипа
23
Моранте
11
12
5
Атьенса
9
Ниньо
7
3-2-1-3-1
25
Мариньо
24
14
Микел
6
Онгла
12
Санчес
3
Брау
8
Вильяр
11
Цитаишвили
19
Рейньер
10
Узуни
18
Йозвяк
20
Пипа
4
4
20
Пипа
5
Атьенса
2
Лопес
2
Лопес
5
Атьенса
7
14
14
7
27
Лопес
10
Санчес
10
Санчес
27
Лопес
9
Ниньо
19
19
9
Ниньо
3
Брау
2
Санчес
2
Санчес
3
Брау
19
Рейньер
23
Тригерос
23
Тригерос
19
Рейньер
11
Цитаишвили
22
22
11
Цитаишвили
18
Йозвяк
17
Корбяну
17
Корбяну
18
Йозвяк
10
Узуни
9
Вайссман
9
Вайссман
10
Узуни
Остались в запасе
Бургос
Гранада
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
39
Georges Nsukula
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
33
Íker García
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Серхио Руис
ЦП
30
Siren Diao
ЦФ
Остались в запасе
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
39
Georges Nsukula
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
Остались в запасе
33
Íker García
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Серхио Руис
ЦП
30
Siren Diao
ЦФ
Статистика матча Бургос - Гранада
4
6
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
11
Офсайды
3
1
Количество передач
308
414
Сейвы
2
0
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
0
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Информация о матче
Главный судья:
Saul Ais Reig, Spain
Стадион:
Municipal El Plantio, Burgos
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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