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Альбасете
Депортиво
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
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2 : 5
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0 : 2
21.09.2024
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2 : 0
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Испания. Сегунда, 5 тур
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2 : 0
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Депортиво
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол

Альбасете - Депортиво: обзор матча 27 сентября 2024

Альбасете
27.09.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 7 тур
2 : 5
Матч завершен
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Депортиво
4' А. Килес
76' Фидель
9' D. Mella
12' P.
61' P.
74' К. Эррера
80' D. Mella
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альбасете - Депортиво
Матч завершен
87'
Замена
Пабло Мартинес ️️️️➡️️ Рафаэль Обрадор
83'
Замена
Хосе Анхель Хурадо ️️️️➡️️ David Mella
83'
Замена
Чарли Патино ️️️️➡️️ Оменуке Мфулу
Замена
Набиль Туайзи ️️️️➡️️ Фидель
82'
80'
ГОЛ! 2:5! David Mella
Пас отдал Кристиан Эррера
ГОЛ! 2:4! Фидель
Пас отдал Juanma García
76'
74'
ГОЛ! 1:4! Кристиан Эррера
Пас отдал David Mella
73'
Замена
Марио Сориано ️️️️➡️️ Peke
72'
Замена
Кристиан Эррера ️️️️➡️️ Барберо
Замена
Хосе Ласо ️️️️➡️️ Jon Garcia
67'
Замена
Хон Морсильо ️️️️➡️️ Алехандро Мелендес
67'
Замена
Javier Rueda ️️️️➡️️ Juan María Alcedo
67'
Замена
Игинио Марин ️️️️➡️️ Альваро Родригес
67'
61'
ГОЛ! 1:3! Peke
Пас отдал Барберо
Желтая карточка
Фидель
60'
Желтая карточка
Agustin Medina Delgado
37'
Желтая карточка
R. Rodriguez
36'
17'
Желтая карточка
Рафаэль Обрадор
14'
Желтая карточка
Dani Barcia
12'
ГОЛ! 1:2! Peke
Пас отдал Барберо
9'
ГОЛ! 1:1! David Mella
ГОЛ! 1:0! Альберто Килес
Пас отдал Фидель
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
1
Кристиан Риверо
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
17
Алехандро Мелендес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
21
Альберто Килес
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
8
R. Rodriguez
(К) ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Депортиво
25
Элтон Лейте
ВР
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Dani Barcia
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Diego Villares
ЦП
17
David Mella
ЦП
10
Peke
ЦП
28
Лукас
(К) ЦФ
9
Барберо
ЦФ
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
22
Хон Морсильо
ЛВ
11
Хосе Ласо
ЛВ
9
Игинио Марин
ЦФ
28
Joan Pulpon
ЦФ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Депортиво
13
Eric Puerto
ВР
1
Germán Parreño
ВР
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Алейш Петха
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
22
Уго Рама
АП
11
David Álvarez
ЦФ
14
Кристиан Эррера
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
4-1-1-4
1
Риверо
3
5
Рос
14
2
Родригес
17
Мелендес
10
Фидель
21
Килес
4
8
7
4-1-3-2
25
Лейте
23
Наварро
33
Обрадор
5
15
12
Мфулу
8
17
10
9
Барберо
28
Лукас
3
29
29
3
17
Мелендес
22
Морсильо
22
Морсильо
17
Мелендес
14
11
Ласо
11
Ласо
14
2
Родригес
9
Марин
9
Марин
2
Родригес
10
Фидель
15
Туайзи
15
Туайзи
10
Фидель
33
Обрадор
4
Мартинес
4
Мартинес
33
Обрадор
12
Мфулу
28
Патино
28
Патино
12
Мфулу
17
20
Хурадо
20
Хурадо
17
10
21
Сориано
21
Сориано
10
9
Барберо
14
Эррера
14
Эррера
9
Барберо
Остались в запасе
Альбасете
Депортиво
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
28
Joan Pulpon
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Eric Puerto
ВР
1
Germán Parreño
ВР
6
Алейш Петха
ПЗ
22
Уго Рама
АП
11
David Álvarez
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
28
Joan Pulpon
ЦФ
Остались в запасе
13
Eric Puerto
ВР
1
Germán Parreño
ВР
6
Алейш Петха
ПЗ
22
Уго Рама
АП
11
David Álvarez
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Альбасете - Депортиво
3
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
8
Офсайды
1
1
Количество передач
489
360
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Luis Guzman Mansilla, Spain
Стадион:
Carlos Belmonte, Albacete
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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