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Тенерифе
Спортинг
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
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Последние матчи
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Тенерифе
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Тенерифе - Спортинг: обзор матча 22 сентября 2024

Тенерифе
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Спортинг
38' Р. Пьер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тенерифе - Спортинг
Матч завершен
Желтая карточка
Серхио Гонсалес
89'
78'
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Jonathan Dubasin
77'
Замена
Кевин Васкес ️️️️➡️️ Дани Кейпо
76'
Желтая карточка
P. Garcia
Замена
Майкель Меса ️️️️➡️️ Teto
71'
68'
Замена
Начо Мартин ️️️️➡️️ Сесар Гелаберт
62'
Замена
Хуан Отеро ️️️️➡️️ Жорди Кайседо
62'
Замена
Хесус Берналь ️️️️➡️️ Ignacio Mendez
Замена
Алехандро Кантеро ️️️️➡️️ Вальдо Рубио
60'
Замена
David Rodríguez Ramos ️️️️➡️️ Фернандо Медрано
46'
42'
Желтая карточка
Ignacio Mendez
Желтая карточка
Teto
41'
38'
ГОЛ! 0:1! Робер Пьер
Пас отдал Jonathan Dubasin
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
1
Salvi
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
21
Teto
ЦП
11
Луисми Крус
АП
17
Вальдо Рубио
ЛВ
4
José León
ЦФ
23
Juande Rivas
ЦФ
18
Энрик Гальего
(К) ЦФ
32
Daniel Fernández
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
4
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
18
Сесар Гелаберт
АП
9
Дани Кейпо
ЛВ
5
P. Garcia
ЦФ
10
Ignacio Mendez
(К) ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Тенерифе
41
Moha Ramos
ВР
13
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
10
Marlos Moreno
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
20
Майкель Меса
АП
19
Алехандро Кантеро
ЛВ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
35
Francisco Sabina
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
Спортинг
32
Elmo Henriksson
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
27
A. Oyon
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
11
Виктор Кампусано
ЦФ
3-1-2-4
1
3
Медрано
22
5
Гонсалес
21
17
Рубио
11
Крус
4
32
18
Гальего
23
3-2-2-3
1
Янес
2
Росас
23
Курбело
4
Пьер
14
Олаэчеа
17
18
Гелаберт
9
Кейпо
16
Кайседо
10
5
21
20
Меса
20
Меса
21
17
Рубио
19
Кантеро
19
Кантеро
17
Рубио
3
Медрано
2
2
3
Медрано
9
Кейпо
20
Васкес
20
Васкес
9
Кейпо
10
8
Берналь
8
Берналь
10
18
Гелаберт
6
Мартин
6
Мартин
18
Гелаберт
16
Кайседо
19
Отеро
19
Отеро
16
Кайседо
17
11
Кампусано
11
Кампусано
17
Остались в запасе
Тенерифе
Спортинг
41
Moha Ramos
ВР
13
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
10
Marlos Moreno
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
34
Yanis Senhadji
ЦФ
35
Francisco Sabina
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
32
Elmo Henriksson
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
27
A. Oyon
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
41
Moha Ramos
ВР
13
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
10
Marlos Moreno
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
34
Yanis Senhadji
ЦФ
35
Francisco Sabina
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
Остались в запасе
32
Elmo Henriksson
ВР
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
27
A. Oyon
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Тенерифе - Спортинг
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
17
Офсайды
4
0
Количество передач
500
328
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
German Cid Camacho, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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