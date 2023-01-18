«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
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«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
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