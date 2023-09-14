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Сарагоса
Леванте
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
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Последние матчи
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Сарагоса
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Сарагоса - Леванте: обзор матча 21 сентября 2024

Сарагоса
21.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Леванте
15' M. Soberón (П)
85' С. Баждар
40' Х. Луис Моралес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сарагоса - Леванте
Матч завершен
Замена
C. Nieto ️️️️➡️️ Adrián Liso
90' +4
90'
Замена
Óscar Clemente ️️️️➡️️ Адриан де ла Фуэнте
88'
Желтая карточка
Унаи Эльхесабаль
ГОЛ! 2:1! Самед Баждар
Пас отдал I. Azon
85'
79'
Замена
Серхио Лосано ️️️️➡️️ Георгий Кочорашвили
78'
Замена
Carlos Espí ️️️️➡️️ Рохер Бругу
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Альберто Мари
75'
71'
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
71'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Ориоль Рей
Замена
Самед Баждар ️️️️➡️️ Mario Soberón
68'
Замена
Агер Акетче ️️️️➡️️ Аду Арес
68'
Желтая карточка
Тони Мойя
67'
Замена
Enrique Clemente ️️️️➡️️ Dani Tasende
46'
40'
ГОЛ! 1:1! Хосе Луис Моралес
22'
Желтая карточка
Адриан де ла Фуэнте
ГОЛ с пенальти! 1:0! Mario Soberón
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
4
Dani Tasende
ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
21
Тони Мойя
ЦП
20
Аду Арес
ПВ
14
F. Serrano
ЦФ
33
Adrián Liso
ЦФ
22
Альберто Мари
ЦФ
7
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Леванте
1
Андрес
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
23
Пабло Мартинес
(К) ЦП
20
Ориоль Рей
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Сарагоса
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Marc Aguado
ЦП
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
23
Агер Акетче
АП
11
Самед Баждар
ЦФ
9
I. Azon
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
Леванте
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
8
Анхель Алгобия
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-1-4
13
Пуссен
15
Виталь
24
Лопес
4
19
Калеро
21
Мойя
20
Арес
14
7
22
Мари
33
3-3-3-1
1
Андрес
16
Пампин
5
Эльхесабаль
4
де ла Фуэнте
23
Мартинес
20
Рей
6
Кочорашвили
7
Бругу
24
Альварес
2
Гарсия
11
Моралес
4
5
5
4
20
Арес
23
Акетче
23
Акетче
20
Арес
7
11
Баждар
11
Баждар
7
22
Мари
9
9
22
Мари
33
17
17
33
6
Кочорашвили
21
Лосано
21
Лосано
6
Кочорашвили
20
Рей
10
Иборра
10
Иборра
20
Рей
4
де ла Фуэнте
17
17
4
де ла Фуэнте
7
Бругу
38
38
7
Бругу
11
Моралес
9
Ромеро
9
Ромеро
11
Моралес
Остались в запасе
Сарагоса
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
8
Marc Aguado
ЦП
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
8
Анхель Алгобия
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
8
Marc Aguado
ЦП
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
8
Анхель Алгобия
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
Главный тренер
Ранко Попович
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Сарагоса - Леванте
1
2
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
15
10
Офсайды
0
1
Количество передач
416
392
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Sanchez Lopez, Spain
Стадион:
La Romareda, Saragossa
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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