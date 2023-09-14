В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
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Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа