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Уэска
Кордоба
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
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Последние матчи
Все
Уэска
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба

Уэска - Кордоба: обзор матча 23 сентября 2024

Уэска
23.09.2024, понедельник, 21:30
Испания. Сегунда, 6 тур
4 : 1
Матч завершен
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Кордоба
13' O. Sielva (П)
29' Х. Муньос
31' С. Энрих
44' A.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уэска - Кордоба
Матч завершен
90' +6
Красная карточка
Хосе Мартинес
90' +1
Желтая карточка
Фелипе Родригес
Замена
Жереми Бласко ️️️️➡️️ Жерард Валентин
82'
75'
Замена
Ander Yoldi ️️️️➡️️ Antonio Casas
75'
Замена
Jude Soonsup-Bell ️️️️➡️️ C. Munoz
Замена
P. Soko ️️️️➡️️ Хоакин Муньос
57'
Замена
J. Mier ️️️️➡️️ Javier Pérez Mateo
57'
46'
Замена
Nikolay Obolskiy ️️️️➡️️ Тео Зидан
46'
Замена
Хосе Мартинес ️️️️➡️️ Marvel
44'
ГОЛ! 3:1! Adilson
Пас отдал Кристиан Карраседо
Желтая карточка
Oscar Sielva
42'
36'
Замена
Фелипе Родригес ️️️️➡️️ Исма Руис
33'
Желтая карточка
C. Munoz
ГОЛ! 3:0! Серхио Энрих
Пас отдал Ignasi Vilarrasa
31'
ГОЛ! 2:0! Хоакин Муньос
Пас отдал Жерард Валентин
29'
Желтая карточка
Жерард Валентин
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Oscar Sielva
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
22
Iker Kortajarena
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
7
Жерард Валентин
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
20
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Кордоба
13
Карлос Марин
(К) ВР
3
Хосе Кальдерон
ЛЗ
5
Marvel
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
17
Adilson
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
23
Кристиан Карраседо
ЛВ
4
Adrián Lapeña
ЦФ
22
C. Munoz
ЦФ
20
Antonio Casas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
29
Jaime Escario
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
19
P. Soko
ЦФ
Кордоба
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
11
Ander Yoldi
ЦФ
18
Фелипе Родригес
ЦФ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
3-3-1-4
14
Пулидо
18
2
Абад
22
23
8
7
Валентин
11
Муньос
20
9
Энрих
13
2-4-1-3
13
Марин
5
3
Кальдерон
6
Сала
17
7
Зидан
8
Руис
23
Карраседо
20
22
4
7
Валентин
15
Бласко
15
Бласко
7
Валентин
8
6
6
8
11
Муньос
19
19
11
Муньос
5
16
Мартинес
16
Мартинес
5
20
11
11
20
8
Руис
18
Родригес
18
Родригес
8
Руис
7
Зидан
14
14
7
Зидан
22
19
19
22
Остались в запасе
Уэска
Кордоба
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
29
Jaime Escario
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
29
Jaime Escario
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
Остались в запасе
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Уэска - Кордоба
2
1
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
7
Офсайды
4
4
Количество передач
219
460
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sergui Claudiu Muresan, Spain
Стадион:
El Alcoraz, Huesca
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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