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Картахена
Кадис
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
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Последние матчи
Все
Картахена
Кадис
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе

Картахена - Кадис: обзор матча 22 сентября 2024

Картахена
22.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 2
Матч завершен
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Кадис
59' Л. Муньос
22' К. Рамос
80' К. Рамос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Картахена - Кадис
Матч завершен
Желтая карточка
Дамьян Мусто
90' +6
90' +2
Желтая карточка
Рубен Собрино
90'
Замена
Francisco Mwepu ️️️️➡️️ Кристофер Рамос
Замена
José Antonio Ríos ️️️️➡️️ Андрия Вукчевич
81'
Замена
Дани Эскриче ️️️️➡️️ Анди Родригес
81'
80'
ГОЛ! 1:2! Кристофер Рамос
Пас отдал Иван Альехо
77'
Желтая карточка
Роминиге Куаме
76'
Замена
Рубен Собрино ️️️️➡️️ Хавьер Онтиверос
76'
Замена
Роминиге Куаме ️️️️➡️️ Феде
Замена
Gastón Valles ️️️️➡️️ Альфредо Ортуньо
68'
60'
Замена
Иван Альехо ️️️️➡️️ Брайан Окампо
60'
Замена
Алекс ️️️️➡️️ Рубен Алькарас
ГОЛ! 1:1! Луис Муньос
Пас отдал Хайро Искьердо
59'
45' +3
Желтая карточка
Гонсало Эскаланте
37'
Желтая карточка
Брайан Окампо
Желтая карточка
Луис Муньос
32'
Желтая карточка
Андрия Вукчевич
30'
22'
ГОЛ! 0:1! Кристофер Рамос
Пас отдал Cristian Glauder
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
1
Пабло Куньят
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
24
Никола Шипчич
ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
34
Уго Гонсалес
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Кадис
1
Давид Жиль
(К) ВР
18
Матос
ЛЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
22
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Брайан Окампо
ЛВ
24
Cristian Glauder
ЦФ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
28
Jesús Hernández
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
6
Серхио Герреро
ЦП
10
Дани Эскриче
ЦФ
23
C. Teguia
ЦФ
7
Gastón Valles
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
Кадис
13
Хосе Антонио Каро
ВР
31
Angel Perez
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
27
Moussa Diakité
ЦП
8
Алекс
АП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
11
Иван Альехо
ПВ
7
Рубен Собрино
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куньят
12
Вукчевич
2
24
Шипчич
19
Агиррегабирия
18
Мусто
8
Муньос
17
Родригес
20
Искьердо
34
Гонсалес
9
Ортуньо
3-3-2-2
1
Жиль
20
Карселен
5
Чуст
18
Матос
4
Алькарас
6
Феде
17
Эскаланте
22
Онтиверос
10
Окампо
16
Рамос
24
12
Вукчевич
3
3
12
Вукчевич
17
Родригес
10
Эскриче
10
Эскриче
17
Родригес
9
Ортуньо
7
7
9
Ортуньо
6
Феде
12
Куаме
12
Куаме
6
Феде
4
Алькарас
8
Алекс
8
Алекс
4
Алькарас
10
Окампо
11
Альехо
11
Альехо
10
Окампо
22
Онтиверос
7
Собрино
7
Собрино
22
Онтиверос
16
Рамос
15
15
16
Рамос
Остались в запасе
Картахена
Кадис
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
28
Jesús Hernández
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
6
Серхио Герреро
ЦП
23
C. Teguia
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Хосе Антонио Каро
ВР
31
Angel Perez
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
27
Moussa Diakité
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
28
Jesús Hernández
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
6
Серхио Герреро
ЦП
23
C. Teguia
ЦФ
37
Pocho Román
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
31
Angel Perez
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
27
Moussa Diakité
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Картахена - Кадис
3
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
9
Нарушения
15
11
Офсайды
2
1
Количество передач
332
381
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Andres Fuentes Molina, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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