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Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
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4
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3
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0
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0
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13 марта 2023, 09:27
2
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
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Бургос
Испания. Сегунда, 7 тур
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2 : 2
29.09.2024
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Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон

Депортиво - Бургос: обзор матча 21 сентября 2024

Депортиво
21.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
0 : 2
Матч завершен
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Бургос
90+7' К. Санчес (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортиво - Бургос
Матч завершен
90' +7
ГОЛ с пенальти! 0:1! Курро Санчес
86'
Желтая карточка
Флориан Мигель
82'
Замена
Raúl Navarro ️️️️➡️️ Kevin Appin
Замена
Кристиан Эррера ️️️️➡️️ Peke
81'
Замена
Марио Сориано ️️️️➡️️ David Mella
81'
75'
Замена
Фер Ниньо ️️️️➡️️ E. D. Espiau Hernandez
75'
Замена
Пипа ️️️️➡️️ Anderson Arroyo
Замена
Оменуке Мфулу ️️️️➡️️ Хосе Анхель Хурадо
72'
Замена
Алейш Петха ️️️️➡️️ Рафаэль Обрадор
71'
Желтая карточка
Химо Наварро
68'
Замена
Барберо ️️️️➡️️ Мохамед Булдини
62'
61'
Замена
Борха Санчес ️️️️➡️️ Мигель Атьенса
61'
Замена
Иван Моранте ️️️️➡️️ D. Ojeda
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Элтон Лейте
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Dani Barcia
ЦЗ
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Diego Villares
ЦП
17
David Mella
ЦП
10
Peke
ЦП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
24
Мохамед Булдини
ЦФ
28
Лукас
(К) ЦФ
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К) ЦЗ
5
Мигель Атьенса
ЦП
11
Álex Sancris
ЦП
12
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
7
D. Ojeda
ЦФ
Депортиво
1
Germán Parreño
ВР
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
6
Алейш Петха
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
21
Марио Сориано
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
14
Кристиан Эррера
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
9
Барберо
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
Бургос
38
Ian Forns
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Пипа
ПЗ
23
Иван Моранте
ЦП
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
9
Фер Ниньо
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
4-4-2
25
Лейте
33
Обрадор
5
15
23
Наварро
8
10
20
Хурадо
17
28
Лукас
24
Булдини
4-3-1-2
13
4
27
Лопес
18
3
Мигель
5
Атьенса
11
12
16
Санчес
7
19
33
Обрадор
6
Петха
6
Петха
33
Обрадор
20
Хурадо
12
Мфулу
12
Мфулу
20
Хурадо
17
21
Сориано
21
Сориано
17
10
14
Эррера
14
Эррера
10
24
Булдини
9
Барберо
9
Барберо
24
Булдини
12
6
6
12
4
20
Пипа
20
Пипа
4
7
23
Моранте
23
Моранте
7
5
Атьенса
10
Санчес
10
Санчес
5
Атьенса
19
9
Ниньо
9
Ниньо
19
Остались в запасе
Депортиво
Бургос
1
Germán Parreño
ВР
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
19
J. Sanchez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
38
Ian Forns
ЦЗ
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
David González
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
Остались в запасе
1
Germán Parreño
ВР
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
19
J. Sanchez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
Остались в запасе
38
Ian Forns
ЦЗ
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
14
David González
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
Статистика матча Депортиво - Бургос
1
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
5
Нарушения
8
10
Офсайды
2
1
Количество передач
509
363
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
1
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Информация о матче
Главный судья:
Miguel Sesma Espinosa, Spain
Стадион:
Estadio Riazor, La Coruña
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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