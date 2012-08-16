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Расинг де Феррол
Альбасете
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
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Последние матчи
Все
Расинг де Феррол
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Расинг де Феррол - Альбасете: обзор матча 21 сентября 2024

Расинг де Феррол
21.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 4
Матч завершен
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Альбасете
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
A. Puric
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
17
Josué Dorrio
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
12
Бебе
ЛВ
7
Christian Borrego
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Хосеп Сене
(К) ЦФ
Альбасете
1
Кристиан Риверо
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
17
Алехандро Мелендес
ЦП
10
Фидель
ЛВ
7
Juanma García
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
21
Альберто Килес
ЦФ
8
R. Rodriguez
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
11
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
22
Хон Морсильо
ЛВ
11
Хосе Ласо
ЛВ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
9
Игинио Марин
ЦФ
4-2-1-3
25
Руис
21
Дельгадо
5
Налдо
4
2
Дельмас
17
6
Санц
12
Бебе
10
Сене
20
Хименес
7
4-1-1-4
1
Риверо
2
Родригес
5
Рос
14
3
17
Мелендес
10
Фидель
8
21
Килес
4
7
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Альбасете
1
Emilio Bernad
ВР
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
11
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
22
Хон Морсильо
ЛВ
11
Хосе Ласо
ЛВ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
9
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
11
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
22
Хон Морсильо
ЛВ
11
Хосе Ласо
ЛВ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
9
Игинио Марин
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Расинг де Феррол - Альбасете
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
57
43
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
423
330
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Angel Perez Hernandez, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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