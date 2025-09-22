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Гранада
Малага
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
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Малага
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Гранада - Малага: обзор матча 20 сентября 2024

Гранада
20.09.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Малага
56' К. Нева
77' М. Узуни
60' A. Cordero
90+3' Н. Монте
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гранада - Малага
Матч завершен
Пенальти не реализован Шон Вайссман
90' +8
90' +7
Желтая карточка
Нельсон Монте
90' +4
Желтая карточка
Chupete
90' +3
ГОЛ! 2:2! Нельсон Монте
Пас отдал Antonio Cordero
Желтая карточка
Тео Корбяну
90' +1
Замена
Шон Вайссман ️️️️➡️️ Мюрто Узуни
90' +1
89'
Желтая карточка
Daniel Sánchez
Замена
Мигель Анхель Брау ️️️️➡️️ Карлос Нева
84'
83'
Замена
Chupete ️️️️➡️️ Луисми
83'
Замена
D. Lorenzo (pen.) ️️️️➡️️ Einar Galilea
82'
Желтая карточка
Луисми
79'
Желтая карточка
S. Castel
ГОЛ! 2:1! Мюрто Узуни
77'
76'
Замена
Хулен Лобете ️️️️➡️️ Y. Rahmani
76'
Замена
Juanpe ️️️️➡️️ Aarón Ochoa
Желтая карточка
Мигель Рубио
74'
Замена
Тео Корбяну ️️️️➡️️ Рейньер
69'
Замена
Камил Йозвяк ️️️️➡️️ Георгий Цитаишвили
69'
63'
Замена
S. Castel ️️️️➡️️ Dioni
60'
ГОЛ! 1:1! Antonio Cordero
Пас отдал Dioni
ГОЛ! 1:0! Карлос Нева
Пас отдал Мартин Онгла
56'
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Мануэль Тригерос
46'
Желтая карточка
Мануэль Тригерос
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
23
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Серхио Руис
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
11
Георгий Цитаишвили
ПВ
Малага
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
17
Dioni
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
26
Antonio Cordero
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
Гранада
25
Диего Мариньо
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
8
Гонсало Вильяр
ЦП
32
Juanma Lendínez
ЦП
9
Шон Вайссман
ЦФ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
25
S. Castel
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
27
Chupete
ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
3-2-2-3
13
Мартинес
6
Онгла
12
Санчес
24
15
Нева
4
Рубио
23
Тригерос
20
Руис
10
Узуни
19
Рейньер
11
Цитаишвили
4-1-5
3
18
4
20
Монте
19
Луисми
17
35
26
1
12
15
Нева
3
Брау
3
Брау
15
Нева
23
Тригерос
8
Вильяр
8
Вильяр
23
Тригерос
10
Узуни
9
Вайссман
9
Вайссман
10
Узуни
11
Цитаишвили
18
Йозвяк
18
Йозвяк
11
Цитаишвили
19
Рейньер
17
Корбяну
17
Корбяну
19
Рейньер
35
8
8
35
17
25
25
17
21
24
Лобете
24
Лобете
21
19
Луисми
27
27
19
Луисми
4
22
22
4
Остались в запасе
Гранада
Малага
25
Диего Мариньо
ВР
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
32
Juanma Lendínez
ЦП
22
Pablo Sáenz
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
5
A. Pastor
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Мариньо
ВР
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
32
Juanma Lendínez
ЦП
22
Pablo Sáenz
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
5
A. Pastor
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
Статистика матча Гранада - Малага
3
5
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
17
14
Офсайды
0
2
Количество передач
402
418
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
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Информация о матче
Главный судья:
Iosu Galech Apezteguia, Spain
Стадион:
Лос Карменес
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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