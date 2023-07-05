Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд