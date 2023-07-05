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Эльче
Мирандес
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
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Последние матчи
Все
Эльче
Мирандес
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Эльче - Мирандес: обзор матча 22 сентября 2024

Эльче
22.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Мирандес
71' М. Эль-Гезуани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльче - Мирандес
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Santiago Homenchenko
81'
Замена
Унаи Эгилус ️️️️➡️️ Тачи
80'
Замена
Alex Calvo ️️️️➡️️ Пабло Томео
80'
Замена
Хоэль Рока ️️️️➡️️ Alberto Reina Campos
Замена
Рафа Нуньес ️️️️➡️️ Николас Кастро
78'
Замена
Родриго Мендоса ️️️️➡️️ Хосан
78'
ГОЛ! 1:0! Мурад Эль-Гезуани
Пас отдал Бамбо Диаби
71'
Замена
Оскар Плано ️️️️➡️️ Агустин Альварес
70'
67'
Замена
Santiago Homenchenko ️️️️➡️️ M. Lachuer
Желтая карточка
Cristian Salvador
66'
Замена
Мурад Эль-Гезуани ️️️️➡️️ Сори Каба
62'
Замена
Cristian Salvador ️️️️➡️️ Gerard Hernández
62'
46'
Желтая карточка
Juan Gutierrez Martinez
Желтая карточка
Николас Кастро
24'
12'
Желтая карточка
M. Lachuer
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
31
Gerard Hernández
ЦП
21
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
18
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
2
Hugo Rincón
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
5
Тачи
(К) ЦЗ
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
10
Alberto Reina Campos
ЦП
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
19
M. Lachuer
ЦФ
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Эльче
1
Мигель Сан Роман
ВР
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Родриго Мендоса
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Рауль Гути
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
36
Рафа Нуньес
ЛВ
7
Оскар Плано
ПВ
20
Cristian Salvador
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Мирандес
31
Але Горрин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
8
Santiago Homenchenko
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
28
Альберто Дадье
ПВ
20
Андер Мартин
ПВ
11
Alex Calvo
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Дитуро
4
Диаби
12
Салинас
6
Бигас
10
Фернандес Меркау
22
Аффенгрубер
31
21
Кастро
17
Хосан
18
Каба
9
Альварес
4-3-3
13
Фернандес
2
3
5
Тачи
22
6
15
Томео
10
17
19
9
Паничелли
17
Хосан
30
Мендоса
30
Мендоса
17
Хосан
21
Кастро
36
Нуньес
36
Нуньес
21
Кастро
9
Альварес
7
Плано
7
Плано
9
Альварес
31
20
20
31
18
Каба
19
Эль-Гезуани
19
Эль-Гезуани
18
Каба
5
Тачи
4
Эгилус
4
Эгилус
5
Тачи
19
8
8
19
10
27
Рока
27
Рока
10
15
Томео
11
11
15
Томео
Остались в запасе
Эльче
Мирандес
1
Мигель Сан Роман
ВР
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Рауль Гути
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
31
Але Горрин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
28
Альберто Дадье
ПВ
20
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
1
Мигель Сан Роман
ВР
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Рауль Гути
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
Остались в запасе
31
Але Горрин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
28
Альберто Дадье
ПВ
20
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Эльче - Мирандес
2
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
0
Нарушения
15
14
Офсайды
1
2
Количество передач
488
323
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Muniz Munoz, Spain
Стадион:
Estadio Martínez Valero, Elche
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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