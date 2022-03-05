Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»