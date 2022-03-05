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Кастельон
Расинг
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
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Кастельон
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Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
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Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Кастельон - Расинг: обзор матча 22 сентября 2024

Кастельон
22.09.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
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Расинг
48' А. Мартин (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кастельон - Расинг
Матч завершен
Замена
Йетро Виллемс ️️️️➡️️ J. Vertrouwd
89'
86'
Желтая карточка
Ариц Альдасоро
82'
Замена
Магуэтт Гуйе ️️️️➡️️ Унаи Венцедор
Замена
Давид Флакус-Босиль ️️️️➡️️ Kenneth Obinna Mamah
73'
72'
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Андрес Мартин
72'
Замена
Íñigo Sáinz-Maza ️️️️➡️️ Хуан Карлос Арана
Замена
Исраэль Суэро ️️️️➡️️ Douglas Aurélio
63'
59'
Замена
Хави Кастро ️️️️➡️️ Клеман Мишелен
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Андрес Мартин
46'
Замена
Хон Каррикабуру ️️️️➡️️ Пабло Родригес
Желтая карточка
Sergio Moyita
45' +2
8'
Желтая карточка
Клеман Мишелен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
14
Oscar Gil
(К) ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
6
Томас ван дер Белт
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Рауль Санчес
ЛВ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
8
Kenneth Obinna Mamah
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
21
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
22
Пабло Родригес
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Кастельон
13
Амир Абедзаде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
20
Suleiman Camara
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
3-1-1-1-4
1
33
14
22
Хирино
6
ван дер Белт
20
Сентьенс
10
Санчес
9
7
8
11
4-2-1-3
13
Эскьета
17
Мишелен
24
Монтеро
18
Эрнандо
40
8
Альдасоро
21
Венцедор
10
Висенте
11
Мартин
22
Родригес
9
Арана
33
15
Виллемс
15
Виллемс
33
11
4
Суэро
4
Суэро
11
8
12
Флакус-Босиль
12
Флакус-Босиль
8
17
Мишелен
5
Кастро
5
Кастро
17
Мишелен
11
Мартин
20
20
11
Мартин
9
Арана
6
6
9
Арана
21
Венцедор
12
Гуйе
12
Гуйе
21
Венцедор
22
Родригес
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
22
Родригес
Остались в запасе
Кастельон
Расинг
13
Амир Абедзаде
ВР
27
José Albert
ЦЗ
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
16
Brian Cipenga
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
1
Микель Парера
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
13
Амир Абедзаде
ВР
27
José Albert
ЦЗ
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
16
Brian Cipenga
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Кастельон - Расинг
1
2
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
15
12
Офсайды
5
6
Количество передач
429
321
Сейвы
6
10
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Jesus Orellana Cid, Spain
Стадион:
Estadio Municipal Castalia, Castellon
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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