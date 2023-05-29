Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Альмерия
Эйбар
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
28 октября 2021, 07:28
0
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
5 июля 2021, 07:55
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Альмерия
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Альмерия - Эйбар: обзор матча 22 сентября 2024

Альмерия
22.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Эйбар
57' Н. Меламед
80' Р. Феттал
25' Э. Гонсалес (АГ)
55' Х. Алькаин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альмерия - Эйбар
Матч завершен
Желтая карточка
Чуми
90' +6
90' +5
Вторая желтая
Серхио Альварес
Желтая карточка
Дьон Лопи
90' +3
82'
Желтая карточка
José Corpas
81'
Замена
Кенто Хашимото ️️️️➡️️ José Corpas
ГОЛ! 2:2! Рашад Феттал
Пас отдал Серхио Аррибас
80'
Замена
Рашад Феттал ️️️️➡️️ Эдгар Гонсалес
77'
Желтая карточка
Нико Меламед
75'
70'
Желтая карточка
Серхио Альварес
Желтая карточка
Эдгар Гонсалес
69'
Замена
Алехандро Посо ️️️️➡️️ Марк Пубиль
66'
Замена
Бруну Ланга ️️️️➡️️ Алехандро Сентельес
66'
66'
Замена
Альваро Каррильо ️️️️➡️️ Аритц Арамбарри
66'
Замена
Хорхе Паскуаль ️️️️➡️️ Хон Баутиста
66'
Замена
Мартин Меркеланц ️️️️➡️️ Антонио Пуэртас
Замена
Серхио Аррибас ️️️️➡️️ Лео Баптистао
59'
Замена
Лукас Робертоне ️️️️➡️️ Гонсало Мелеро
59'
ГОЛ! 1:2! Нико Меламед
Пас отдал Луис Суарес
57'
55'
ГОЛ! 0:2! Хебер Алькаин
Пас отдал Антонио Пуэртас
37'
Желтая карточка
Анайц Арбилья
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Эдгар Гонсалес
21'
Замена
Ander Madariaga ️️️️➡️️ Jon Guruzeta
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
21
Чуми
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
8
Гонсало Мелеро
(К) ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
9
Луис Суарес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эйбар
1
Даниэль Фузато
ВР
22
Аритц Арамбарри
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К) ЦЗ
10
Матеус Перейра
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Jon Guruzeta
ЦП
7
Хебер Алькаин
ПВ
20
Антонио Пуэртас
ПВ
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
4
Кайки
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
27
Гуи Гедеш
ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
15
Иддрису Баба
ЦП
5
Лукас Робертоне
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
Эйбар
26
Ibon Ispizua
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
15
Кенто Хашимото
ЦП
29
Ander Madariaga
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
27
Слави
ЦФ
11
Хорхе Паскуаль
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Максимиану
3
Гонсалес
20
Сентельес
16
Радованович
21
Чуми
6
Лопи
18
Пубиль
8
Мелеро
10
Меламед
12
Баптистао
9
Суарес
3-3-2-2
1
Фузато
22
Арамбарри
14
23
Арбилья
10
Перейра
6
Альварес
21
20
Пуэртас
7
Алькаин
9
Баутиста
17
20
Сентельес
24
Ланга
24
Ланга
20
Сентельес
18
Пубиль
17
Посо
17
Посо
18
Пубиль
8
Мелеро
5
Робертоне
5
Робертоне
8
Мелеро
12
Баптистао
11
Аррибас
11
Аррибас
12
Баптистао
3
Гонсалес
28
Феттал
28
Феттал
3
Гонсалес
22
Арамбарри
4
Каррильо
4
Каррильо
22
Арамбарри
17
15
Хашимото
15
Хашимото
17
21
29
29
21
20
Пуэртас
18
Меркеланц
18
Меркеланц
20
Пуэртас
9
Баутиста
11
Паскуаль
11
Паскуаль
9
Баутиста
Остались в запасе
Альмерия
Эйбар
13
Фернандо Мартинес
ВР
4
Кайки
ЦЗ
27
Гуи Гедеш
ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
15
Иддрису Баба
ЦП
19
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
26
Ibon Ispizua
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
27
Слави
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
4
Кайки
ЦЗ
27
Гуи Гедеш
ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
15
Иддрису Баба
ЦП
19
Марко Милованович
ЦФ
Остались в запасе
26
Ibon Ispizua
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
27
Слави
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Альмерия - Эйбар
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
4
Количество передач
554
272
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Damaso Arcediano Monescillo, Spain
Стадион:
Медитерранео
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+