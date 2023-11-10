Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»