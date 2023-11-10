Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду

Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»

В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»

Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo