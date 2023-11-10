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Малага
Уэска
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
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Последние матчи
Все
Малага
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Малага - Уэска: обзор матча 14 сентября 2024

Малага
14.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Уэска
42' Х. Пулидо (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Малага - Уэска
Матч завершен
Желтая карточка
Juanpe
89'
Замена
S. Castel ️️️️➡️️ Manu Molina
88'
Замена
Izan Merino ️️️️➡️️ Haitam Abaida
87'
75'
Замена
Iker Kortajarena ️️️️➡️️ P. Soko
Замена
Juanpe ️️️️➡️️ Aarón Ochoa
74'
Замена
Haitam Abaida ️️️️➡️️ Y. Rahmani
74'
Желтая карточка
Нельсон Монте
63'
Замена
Роко Батурина ️️️️➡️️ Dioni
63'
62'
Желтая карточка
Тони Абад
Желтая карточка
Alfonso Herrero
60'
46'
Замена
Javier Pérez Mateo ️️️️➡️️ Жерард Валентин
46'
Замена
Тони Абад ️️️️➡️️ Rubén Pulido
46'
Замена
Серхио Энрих ️️️️➡️️ Hugo Vallejo
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Хорхе Пулидо
42'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
3
Carlos Puga
ЦЗ
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
12
Manu Molina
ЦФ
17
Dioni
ЦФ
21
Y. Rahmani
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
26
Antonio Cordero
ЦФ
Уэска
18
Diego González
ЦЗ
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
7
Жерард Валентин
ПВ
19
P. Soko
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Малага
30
Andres Cespedes
ВР
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Haitam Abaida
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
25
S. Castel
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
27
Javier Hernández
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
22
Iker Kortajarena
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-1-5
3
4
20
Монте
18
19
Луисми
21
26
35
1
17
2-1-2-5
18
14
Пулидо
23
7
Валентин
3
Мартин
11
Муньос
4
6
10
13
29
29
35
8
8
35
21
7
7
21
17
9
Батурина
9
Батурина
17
12
25
25
12
4
2
Абад
2
Абад
4
7
Валентин
8
8
7
Валентин
19
22
22
19
10
9
Энрих
9
Энрих
10
Остались в запасе
Малага
Уэска
30
Andres Cespedes
ВР
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
30
Andres Cespedes
ВР
13
Carlos Lopez
ВР
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Малага - Уэска
3
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
12
Офсайды
1
1
Количество передач
455
396
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Saul Ais Reig, Spain
Стадион:
La Rosaleda, Malaga
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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