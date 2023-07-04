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Леванте
Эльденсе
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
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Последние матчи
Все
Леванте
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Леванте - Эльденсе: обзор матча 14 сентября 2024

Леванте
14.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Эльденсе
44' П. Мартинес
74' C. Espí
81' К. Альварес
41' И. Чапела
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Леванте - Эльденсе
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Íñigo
Замена
Xavi Grande ️️️️➡️️ Рохер Бругу
82'
ГОЛ! 3:1! Карлос Альварес
Пас отдал Иван Ромеро
81'
75'
Замена
Виктор Гарсия ️️️️➡️️ Марк Матеу
74'
Желтая карточка
Начо Кинтана
ГОЛ! 2:1! Carlos Espí
Пас отдал Диего Пампин
74'
Замена
Георгий Кочорашвили ️️️️➡️️ Андрес Гарсия
69'
Замена
Carlos Espí ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
68'
63'
Замена
Alex Bernal ️️️️➡️️ Иван Чапела
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Ориоль Рей
55'
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Серхио Лосано
55'
46'
Замена
I. Martos ️️️️➡️️ Джоэль Хоркера
46'
Замена
Виктор Камараса ️️️️➡️️ C. Montes
46'
Замена
️️️️➡️️ Алан Годой
45' +8
Вторая желтая
Давид Тимор
45' +6
Желтая карточка
Давид Тимор
45' +5
Желтая карточка
Ian Mackay Abad
Желтая карточка
Андрес Гарсия
45' +1
ГОЛ! 1:1! Пабло Мартинес
Пас отдал Ориоль Рей
44'
41'
ГОЛ! 0:1! Иван Чапела
Пас отдал Марк Матеу
37'
Красная карточка
Серхио Ортуньо
28'
Желтая карточка
Алан Годой
Желтая карточка
Ориоль Рей
28'
24'
Желтая карточка
Марк Матеу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
20
Ориоль Рей
ЦП
23
Пабло Мартинес
(К) ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
C. Montes
ЦП
8
Серхио Ортуньо
(К) ЦП
9
Начо Кинтана
АП
23
Марк Матеу
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
5
Íñigo
ЦФ
20
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Леванте
36
Альфонсо Пастор
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
8
Анхель Алгобия
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
38
Carlos Espí
ЦФ
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
16
Youness Lachhab
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
21
Alex Bernal
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
29
Алан Годой
ЦФ
3-3-3-1
1
Андрес
16
Пампин
14
5
Эльхесабаль
21
Лосано
20
Рей
23
Мартинес
2
Гарсия
24
Альварес
7
Бругу
11
Моралес
2-1-2-3-2
13
4
Думич
15
Гамес
24
Тимор
10
8
Ортуньо
23
Матеу
9
Кинтана
19
Хоркера
20
Чапела
5
7
Бругу
31
31
7
Бругу
2
Гарсия
6
Кочорашвили
6
Кочорашвили
2
Гарсия
20
Рей
10
Иборра
10
Иборра
20
Рей
21
Лосано
9
Ромеро
9
Ромеро
21
Лосано
11
Моралес
38
38
11
Моралес
10
6
Камараса
6
Камараса
10
20
Чапела
21
21
20
Чапела
23
Матеу
17
Гарсия
17
Гарсия
23
Матеу
19
Хоркера
3
3
19
Хоркера
29
Годой
29
Годой
Остались в запасе
Леванте
Эльденсе
36
Альфонсо Пастор
ВР
29
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
30
Víctor Fernández
ЦП
8
Анхель Алгобия
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Дани Мартин
ВР
16
Youness Lachhab
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
36
Альфонсо Пастор
ВР
29
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
30
Víctor Fernández
ЦП
8
Анхель Алгобия
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
16
Youness Lachhab
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Леванте - Эльденсе
2
2
6
Всего ударов по воротам
29
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
10
1
Нарушения
13
7
Офсайды
0
1
Количество передач
581
218
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
68
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Palencia Caballero, Spain
Стадион:
Ciudad de Valencia, Valencia
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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