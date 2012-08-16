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Мирандес
Альбасете
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
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Последние матчи
Все
Мирандес
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Мирандес - Альбасете: обзор матча 15 сентября 2024

Мирандес
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Альбасете
85' Х. Паничелли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мирандес - Альбасете
Матч завершен
Желтая карточка
Унаи Эгилус
89'
ГОЛ! 1:0! Хоакин Паничелли
Пас отдал Андер Мартин
85'
Замена
Андер Мартин ️️️️➡️️ M. Lachuer
83'
Замена
Santiago Homenchenko ️️️️➡️️ Jon Gorrotxategi
83'
71'
Желтая карточка
Алехандро Мелендес
69'
Желтая карточка
Фидель
Замена
Виктор Парада ️️️️➡️️ Hugo Rincón
68'
68'
Замена
Juanma García ️️️️➡️️ Rai Marchán
68'
Замена
Алехандро Мелендес ️️️️➡️️ Хон Морсильо
Замена
Унаи Эгилус ️️️️➡️️ Тачи
46'
46'
Замена
Альберто Килес ️️️️➡️️ Игинио Марин
46'
Замена
Альваро Родригес ️️️️➡️️ Javier Rueda
35'
Замена
R. Rodriguez ️️️️➡️️ Хауме Коста
Желтая карточка
Тачи
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
5
Тачи
(К) ЦЗ
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
2
Hugo Rincón
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
10
Alberto Reina Campos
ЦП
17
Urko Izeta
ЦФ
19
M. Lachuer
ЦФ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
11
Хосе Ласо
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
22
Хон Морсильо
ЛВ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
9
Игинио Марин
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
31
Але Горрин
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
8
Santiago Homenchenko
ЦП
26
Aboubacar Bassinga
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
28
Альберто Дадье
ПВ
20
Андер Мартин
ПВ
11
Alex Calvo
ЦФ
Альбасете
1
Кристиан Риверо
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
17
Алехандро Мелендес
ЦП
8
R. Rodriguez
ЦФ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
21
Альберто Килес
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
4-3-3
13
Фернандес
5
Тачи
2
3
22
6
15
Томео
10
9
Паничелли
19
17
4-1-3-2
13
16
Гонсалес
14
29
24
Коста
6
11
Ласо
10
Фидель
22
Морсильо
9
Марин
4
2
33
Парада
33
Парада
2
5
Тачи
4
Эгилус
4
Эгилус
5
Тачи
6
8
8
6
19
20
Мартин
20
Мартин
19
29
2
Родригес
2
Родригес
29
22
Морсильо
17
Мелендес
17
Мелендес
22
Морсильо
24
Коста
8
8
24
Коста
9
Марин
21
Килес
21
Килес
9
Марин
6
7
7
6
Остались в запасе
Мирандес
Альбасете
1
Луис Лопес
ВР
31
Але Горрин
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
26
Aboubacar Bassinga
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
28
Альберто Дадье
ПВ
11
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Кристиан Риверо
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
31
Але Горрин
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
26
Aboubacar Bassinga
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
28
Альберто Дадье
ПВ
11
Alex Calvo
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Риверо
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Мирандес - Альбасете
2
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
11
Офсайды
1
2
Количество передач
376
419
Сейвы
2
3
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Salvador Lax Franco, Spain
Стадион:
Estadio Municipal de Anduva, Miranda de Ebro
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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