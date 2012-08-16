Российский нападающий дебютировал в Сегунде
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная