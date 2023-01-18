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Расинг
Спортинг
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
1
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
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Последние матчи
Все
Расинг
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Расинг - Спортинг: обзор матча 14 сентября 2024

Расинг
14.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Спортинг
40' К. Мишелен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг - Спортинг
Матч завершен
Замена
Хави Кастро ️️️️➡️️ Клеман Мишелен
86'
Замена
Íñigo Sáinz-Maza ️️️️➡️️ Иньиго Висенте
86'
Желтая карточка
Хокин Эскьета
84'
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Андрес Мартин
77'
73'
Желтая карточка
Жорди Кайседо
68'
Желтая карточка
P. Garcia
68'
Замена
Кевин Васкес ️️️️➡️️ Гилье Росас
Желтая карточка
Иньиго Висенте
66'
66'
Желтая карточка
Гилье Росас
64'
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Хуан Отеро
64'
Замена
Жорди Кайседо ️️️️➡️️ Начо Мартин
64'
Замена
Сесар Гелаберт ️️️️➡️️ Гаспар Кампос
Замена
Лаго Жуниор ️️️️➡️️ Пабло Родригес
62'
Замена
Хон Каррикабуру ️️️️➡️️ Хуан Карлос Арана
62'
44'
Замена
P. Garcia ️️️️➡️️ Хосе Анхель
ГОЛ! 1:0! Клеман Мишелен
Пас отдал Иньиго Висенте
40'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
21
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
22
Пабло Родригес
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К) ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
19
Хуан Отеро
ЦФ
10
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Расинг
1
Микель Парера
ВР
32
Jorge Salinas
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
20
Suleiman Camara
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
4
Робер Пьер
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
18
Сесар Гелаберт
АП
9
Дани Кейпо
ЛВ
11
Виктор Кампусано
ЦФ
16
Жорди Кайседо
ЦФ
5
P. Garcia
ЦФ
27
A. Oyon
ЦФ
4-2-1-3
13
Эскьета
40
24
Монтеро
18
Эрнандо
17
Мишелен
21
Венцедор
8
Альдасоро
10
Висенте
11
Мартин
22
Родригес
9
Арана
3-4-1-2
1
Янес
2
Росас
23
Курбело
3
Анхель
17
14
Олаэчеа
8
Берналь
6
Мартин
7
Кампос
10
19
Отеро
17
Мишелен
5
Кастро
5
Кастро
17
Мишелен
11
Мартин
20
20
11
Мартин
10
Висенте
6
6
10
Висенте
22
Родригес
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
22
Родригес
9
Арана
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
9
Арана
2
Росас
20
Васкес
20
Васкес
2
Росас
7
Кампос
18
Гелаберт
18
Гелаберт
7
Кампос
19
Отеро
11
Кампусано
11
Кампусано
19
Отеро
6
Мартин
16
Кайседо
16
Кайседо
6
Мартин
3
Анхель
5
5
3
Анхель
Остались в запасе
Расинг
Спортинг
1
Микель Парера
ВР
32
Jorge Salinas
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
4
P. Moreno
ЦФ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
13
Кристиан Жоэль
ВР
4
Робер Пьер
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
9
Дани Кейпо
ЛВ
27
A. Oyon
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
32
Jorge Salinas
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
4
P. Moreno
ЦФ
14
Ekain Zenitagoia
ЦФ
29
Jeremy Arevalo
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
4
Робер Пьер
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
9
Дани Кейпо
ЛВ
27
A. Oyon
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Расинг - Спортинг
2
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
23
Офсайды
4
3
Количество передач
347
477
Сейвы
0
3
Точность передач %
68
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Damaso Arcediano Monescillo, Spain
Стадион:
El Sardinero, Santander
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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