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Эльче
Гранада
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
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Последние матчи
Все
Эльче
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Эльче - Гранада: обзор матча 15 сентября 2024

Эльче
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 2
Матч завершен
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Гранада
29' Н. Фернандес Меркау (П)
65' М. Эль-Гезуани
55' М. Узуни
57' L. Williams
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльче - Гранада
Матч завершен
90' +2
Замена
Рубен Санчес ️️️️➡️️ Рикард Санчес
85'
Желтая карточка
Гонсало Вильяр
78'
Желтая карточка
Марк Мартинес
78'
Замена
Камил Йозвяк ️️️️➡️️ Георгий Цитаишвили
Замена
Родриго Мендоса ️️️️➡️️ Николас Фернандес Меркау
76'
Замена
Matia Barzic ️️️️➡️️ Педро Бигас
75'
Замена
Марио Гаспар ️️️️➡️️ Бамбо Диаби
75'
Желтая карточка
Хосан
74'
ГОЛ! 2:2! Мурад Эль-Гезуани
65'
Замена
Cristian Salvador ️️️️➡️️ Gerard Hernández
60'
Замена
Мурад Эль-Гезуани ️️️️➡️️ Сори Каба
60'
57'
ГОЛ! 1:2! Loïc Williams
Пас отдал Георгий Цитаишвили
55'
ГОЛ! 1:1! Мюрто Узуни
Пас отдал Игнаси Микел
54'
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Мануэль Тригерос
46'
Желтая карточка
Рикард Санчес
46'
Замена
Мюрто Узуни ️️️️➡️️ Шон Вайссман
ГОЛ с пенальти! 1:0! Николас Фернандес Меркау
29'
5'
Желтая карточка
Игнаси Микел
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
31
Gerard Hernández
ЦП
21
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
18
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
23
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Серхио Руис
ЦП
19
Рейньер
АП
11
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Шон Вайссман
ЦФ
Эльче
1
Мигель Сан Роман
ВР
16
Алекс Мартин
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Родриго Мендоса
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
36
Рафа Нуньес
ЛВ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
35
Ali Houary
ЦФ
Гранада
25
Диего Мариньо
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
16
Ману Лама
ЦЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
8
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Дитуро
4
Диаби
12
Салинас
6
Бигас
10
Фернандес Меркау
22
Аффенгрубер
31
21
Кастро
17
Хосан
18
Каба
9
Альварес
3-2-2-2-1
13
Мартинес
14
Микел
4
Рубио
12
Санчес
24
15
Нева
23
Тригерос
20
Руис
11
Цитаишвили
19
Рейньер
9
Вайссман
6
Бигас
26
26
6
Бигас
4
Диаби
2
Гаспар
2
Гаспар
4
Диаби
10
Фернандес Меркау
30
Мендоса
30
Мендоса
10
Фернандес Меркау
18
Каба
19
Эль-Гезуани
19
Эль-Гезуани
18
Каба
31
20
20
31
12
Санчес
2
Санчес
2
Санчес
12
Санчес
23
Тригерос
8
Вильяр
8
Вильяр
23
Тригерос
9
Вайссман
10
Узуни
10
Узуни
9
Вайссман
11
Цитаишвили
18
Йозвяк
18
Йозвяк
11
Цитаишвили
Остались в запасе
Эльче
Гранада
1
Мигель Сан Роман
ВР
16
Алекс Мартин
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
36
Рафа Нуньес
ЛВ
35
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
25
Диего Мариньо
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
16
Ману Лама
ЦЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
Остались в запасе
1
Мигель Сан Роман
ВР
16
Алекс Мартин
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
36
Рафа Нуньес
ЛВ
35
Ali Houary
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Мариньо
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
16
Ману Лама
ЦЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эльче - Гранада
1
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
21
12
Офсайды
4
0
Количество передач
475
330
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Estadio Martínez Valero, Elche
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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